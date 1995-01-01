«Барселона» может купить защитника «МЮ» Байи

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи привлек внимание «Барселоны».
Каталонский клуб намерен подписать игрока ближайшим летом.
- Рыночная стоимость ивуарийца – 8 миллионов евро.
- Контракт 27-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2024 года.
- В этом сезоне Байи провел 7 матчей во всех турнирах.
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