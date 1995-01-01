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    «Барселона» может купить защитника «МЮ» Байи

    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи привлек внимание «Барселоны».

    Каталонский клуб намерен подписать игрока ближайшим летом.

    • Рыночная стоимость ивуарийца – 8 миллионов евро.
    • Контракт 27-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2024 года.
    • В этом сезоне Байи провел 7 матчей во всех турнирах.

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    Источник: Daily Star

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