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    «Спартак»: «Приоритетный вариант места проведения игры с «Лейпцигом» – Баку»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл город, в котором клуб планирует провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Это Баку.

    «Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждeм конкретики», – сказал Зеленов.

    • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
    • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    27.02.2022 18:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7194

      Старикан 7 часов назад

      Господа, можете забыть про всё: никаких футболов у нас больше не будет! И это только начало...

      1
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      Рейтинг: +2625

      FRZZ 8 часов назад

      Выбор хороший, но скорее всего отстранят , не дадут играть . Путлер перестарался.

      0
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      Рейтинг: +368

      guron88 8 часов назад

      Матча, наверняка, не будет вообще... Кто-то сомневается в обратном?

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      Рейтинг: +5055

      rash1959 8 часов назад

      В мытищах будете играть, в тупике за станцией.

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      Рейтинг: +1354

      Форвард 79 8 часов назад

      А почему не в Минске или Белграде?

      0
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      Рейтинг: +1447

      Bozigit 9 часов назад

      Отличный выбор

      1
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      Рейтинг: +678

      БеZуМныЙ 9 часов назад

      Для начала надо попасть в германию, в чем я сильно сомневаюсь. Гейевропейцы сделают всё, чтобы российский клуб отстранили или не дали им доехать.

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