«Спартак»: «Приоритетный вариант места проведения игры с «Лейпцигом» – Баку»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл город, в котором клуб планирует провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Это Баку.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждeм конкретики», – сказал Зеленов.