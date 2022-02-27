«Спартак»: «Приоритетный вариант места проведения игры с «Лейпцигом» – Баку»

Господа, можете забыть про всё: никаких футболов у нас больше не будет! И это только начало...
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл город, в котором клуб планирует провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Это Баку.
«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждeм конкретики», – сказал Зеленов.
- Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
- Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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