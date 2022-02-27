«Спартак»: «Приоритетный вариант места проведения игры с «Лейпцигом» – Баку»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл город, в котором клуб планирует провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Это Баку.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждeм конкретики», – сказал Зеленов.

Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.

Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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