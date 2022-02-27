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    Кавазашвили: «В «Спартаке» полный беспредел. Нужно оставить трех игроков, с остальными – попрощаться»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил состав команды после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Он считает, что более половины спартаковцев должны уйти в другие клубы.

    «Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время — полный беспредел. Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Александра Селихова, нашего грузинчика Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить.

    А всех остальных надо поставить в один ряд и попрощаться с ними. Сказать: «Ребята, идите отдыхайте, ищите себе работу, потому что сегодня вы не соответствуете уровню «Спартака» — великой, классной команде». Наверное, сейчас клубу поможет только такой подход, остальное не работает», – сказал Кавазашвили.

    • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
    • «Спартак» идет в таблице 9-м.
    • ЦСКА занимает 4-е место.

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    Источник: Sport24

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    27.02.2022 15:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4908

      SPACE TRUCKIN 5 часов назад

      легам при таких раскладах и так платить нечем будет скоро - разбегутся сами...

      0
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      Рейтинг: +59427

      portero 6 часов назад

      Скоро так и будет иносранцев всех продадут и будет импортозамещение....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +778

      alefreddy 7 часов назад

      да половина состава посредственные игроки.Сможет тренер или нет из них что то слепить

      1
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      Рейтинг: +358

      yaran56 11 часов назад

      Ну на счёт великой и классной команды понятно шутка, нельзя быть великой только потому что организована в столице а классной становятся по отношению к игре а не пренебрежению к командам провинции

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