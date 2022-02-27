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  • Кавазашвили: «В «Спартаке» полный беспредел. Нужно оставить трех игроков, с остальными – попрощаться»

Кавазашвили: «В «Спартаке» полный беспредел. Нужно оставить трех игроков, с остальными – попрощаться»

27 февраля 2022, 15:57
4

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил состав команды после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Он считает, что более половины спартаковцев должны уйти в другие клубы.

«Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время — полный беспредел. Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Александра Селихова, нашего грузинчика Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить.

А всех остальных надо поставить в один ряд и попрощаться с ними. Сказать: «Ребята, идите отдыхайте, ищите себе работу, потому что сегодня вы не соответствуете уровню «Спартака» — великой, классной команде». Наверное, сейчас клубу поможет только такой подход, остальное не работает», – сказал Кавазашвили.

  • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
  • «Спартак» идет в таблице 9-м.
  • ЦСКА занимает 4-е место.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Селихов Александр Бакаев Зелимхан Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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yaran56
1645969547
Ну на счёт великой и классной команды понятно шутка, нельзя быть великой только потому что организована в столице а классной становятся по отношению к игре а не пренебрежению к командам провинции
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alefreddy
1645983877
да половина состава посредственные игроки.Сможет тренер или нет из них что то слепить
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portero
1645988582
Скоро так и будет иносранцев всех продадут и будет импортозамещение....
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SPACE TRUCKIN
1645989966
легам при таких раскладах и так платить нечем будет скоро - разбегутся сами...
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