Кавазашвили: «В «Спартаке» полный беспредел. Нужно оставить трех игроков, с остальными – попрощаться»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил состав команды после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Он считает, что более половины спартаковцев должны уйти в другие клубы.

«Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время — полный беспредел. Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Александра Селихова, нашего грузинчика Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить.

А всех остальных надо поставить в один ряд и попрощаться с ними. Сказать: «Ребята, идите отдыхайте, ищите себе работу, потому что сегодня вы не соответствуете уровню «Спартака» — великой, классной команде». Наверное, сейчас клубу поможет только такой подход, остальное не работает», – сказал Кавазашвили.