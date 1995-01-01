«Спартак» завтра обсудит с УЕФА вопрос попадания на первый матч с «Лейпцигом»

У «Спартака» нет понимания, как он будет добираться в Германию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в условиях закрытого европейского неба для российских самолетов. На этот счет москвичи завтра, 28 февраля, проведут консультации с УЕФА.

«Среди вариантов обсуждения – отправление футболистов с помощью сторонней авиакомпании или вылетом из другого государства», – сообщил источник.

Более 15 стран Европы закрыли небо для России.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

Ее осудил УЕФА.

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