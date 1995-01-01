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    Бабаев – о санкциях на ЦСКА: «Сейчас непростые времена, но хочется говорить о футболе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался отвечать на вопрос о санкциях в отношении клуба. Они наложена на этой неделе.

    «Давайте сегодня не про санкции. Понятно, что сейчас непростые времена, но хочется говорить о футболе», – сказал Бабаев.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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