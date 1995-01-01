ЦСКА проведет встречу с фанатами по поводу Fan ID

ЦСКА проведет разъяснительную работу с болельщиками по поводу Fan ID. О готовящейся специальной встрече с ними сообщил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

Система будет запущена со следующего сезона РПЛ.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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