Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел в этом году десять матчей. Ему удалось только раз отметиться результативным действием – голом в ворота «Брайтона».

Сегодня манчестерцы в 27-м туре АПЛ сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0), Роналду провел весь матч.

Роналду летом вернулся в «МЮ» из «Ювентуса».

В сезоне АПЛ у Роналду 23 матча, 9 голов, 3 результативных паса.

37-летний игрок стоит 35 миллионов евро.

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