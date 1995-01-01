Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

Пошло говно по трубам...
А мозги включить не прбовали? Только в предыдущей игре Рониу отдал три паса "на гол"... Не все и не всегда заюивают. Вы, вообще-т, представляете, КАК ЕГО ЗАЩИТНИКИ ДЕРЖАТ?)))
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел в этом году десять матчей. Ему удалось только раз отметиться результативным действием – голом в ворота «Брайтона».
Сегодня манчестерцы в 27-м туре АПЛ сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0), Роналду провел весь матч.
- Роналду летом вернулся в «МЮ» из «Ювентуса».
- В сезоне АПЛ у Роналду 23 матча, 9 голов, 3 результативных паса.
- 37-летний игрок стоит 35 миллионов евро.
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