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    Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел в этом году десять матчей. Ему удалось только раз отметиться результативным действием – голом в ворота «Брайтона».

    Сегодня манчестерцы в 27-м туре АПЛ сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0), Роналду провел весь матч.

    • Роналду летом вернулся в «МЮ» из «Ювентуса».
    • В сезоне АПЛ у Роналду 23 матча, 9 голов, 3 результативных паса.
    • 37-летний игрок стоит 35 миллионов евро.

    Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам

    Роналду: «Молюсь за мир во всем мире»

    Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:03
    Комментарии9
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      Рейтинг: +766

      Soccerdealer63 1 час назад

      Пошло говно по трубам...
      А мозги включить не прбовали? Только в предыдущей игре Рониу отдал три паса "на гол"... Не все и не всегда заюивают. Вы, вообще-т, представляете, КАК ЕГО ЗАЩИТНИКИ ДЕРЖАТ?)))

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      Рейтинг: +7372

      mihail200606 1 час назад

      Начало конца обоих великих, видимо.. Наступает эпоха холанда и мбаппе..

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      Рейтинг: +1230

      Loko_Roma 1 час назад

      Это конец для кристины и месси, они офыициально все

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      Рейтинг: +10992

      BRO_football 2 часа назад

      Красава! Лучший игрок мирового футбола!

      1
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 2 часа назад

      Что то не то происходит с Роналду

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      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Еще немного и присоединюсь к СуперПав. Последние 1,5 года Роналду уже не тот. Ну как просто форвард в порядке. Как лучший из лучших уже нет.

      3
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      Рейтинг: +2336

      СуперПАВ9 > Красногорск_Фан 48 минут назад

      Он из начално был не торт))))

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      Рейтинг: +11406

      playsh 2 часа назад

      А наши мудозвоны чуть за тридцать,их не счесть? Про фамилии не буду,вспоминать противно...
      Играй,Криш,никого не слушай.

      1
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      Рейтинг: +12445

      Fusballer 3 часа назад

      На золотой мяч работает!

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