Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом сезоне АПЛ 23 раза попал в положение «вне игры». Это максимальный показатель.

Второе место с 19 офсайдами делят Айван Тони («Брентфорд») и Крис Вуд («Ньюкасл»).

Роналду летом вернулся в «МЮ» из «Ювентуса».

В сезоне АПЛ у Роналду 22 матча, 9 голов, 3 результативных паса.

37-летний игрок стоит 35 миллионов евро.

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