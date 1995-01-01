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    Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом сезоне АПЛ 23 раза попал в положение «вне игры». Это максимальный показатель.

    Второе место с 19 офсайдами делят Айван Тони («Брентфорд») и Крис Вуд («Ньюкасл»).

    • Роналду летом вернулся в «МЮ» из «Ювентуса».
    • В сезоне АПЛ у Роналду 22 матча, 9 голов, 3 результативных паса.
    • 37-летний игрок стоит 35 миллионов евро.

    Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

    Роналду: «Молюсь за мир во всем мире»

    Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

    Источник: твиттер 10bet

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