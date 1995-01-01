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    Мамаев травмировался в дебютной официальной игре за «Химки»

    Полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в первом тайме матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3). Характер повреждения пока не сообщается.

    В перерыве Мамаева заменил Анван Лоуренс.

    • Это был дебютный официальный матч для Мамаева в «Химках».
    • Мамаев пополнил команду в декабре.
    • Следующий соперник «Химок» – «Локомотив».

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    Источник: Бомбардир.ру

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