Мамаев травмировался в дебютной официальной игре за «Химки»

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в первом тайме матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3). Характер повреждения пока не сообщается.

В перерыве Мамаева заменил Анван Лоуренс.

Это был дебютный официальный матч для Мамаева в «Химках».

Мамаев пополнил команду в декабре.

Следующий соперник «Химок» – «Локомотив».

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