Жирков, Глушаков и Мамаев – в старте «Химок»; Захарян и Смолов сыграют у «Динамо»

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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Зе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.
- Игра пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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