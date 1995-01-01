Жирков, Глушаков и Мамаев – в старте «Химок»; Захарян и Смолов сыграют у «Динамо»

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    «Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Зе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4403

      neim 9 часов назад

      У кого ссылка есть на бесплатную трансляцию, поделитесь пожалуйста. Не могу никак найти ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4403

      neim > neim 8 часов назад

      Нашёл. Может кому надо

      https://rtserial.ru/himki-dinamo-26-fevralja-2022-prjamaja-transljacija-2-7379.html

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4403

      neim 9 часов назад

      Ну вот, дождались наконец-то начала чемпионата ! Не без горчинки конечно, но что поделаешь ...
      Удачи Динамо в сегодняшнем стартовом матче !

      2
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      Рейтинг: +32437

      zra78 9 часов назад

      Химичьте Химики...

      0
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      Рейтинг: +1389

      Benifacto 9 часов назад

      138 лет на 4х))))Без Захаряна)

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      Рейтинг: +509

      Forvard47 9 часов назад

      вперед динамо надо вам побеждать, а мы в понедельник постораемся зенит опустить

      1
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      Рейтинг: +1389

      Benifacto 10 часов назад

      Легенды РПЛ на поле)))))им бы комментировать уже)

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      Рейтинг: +349

      pele1981 10 часов назад

      Ну что же - ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!!!))))

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