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    Алаба и Бэйл пропустят матч с «Райо Вальекано»

    Защитник Давид Алаба и вингер Гарет Бэйл не помогут «Реалу» в ближайшей игре.

    Австриец и валлиец не сыграют с «Райо Вальекано» из-за мышечных проблем.

    • Матч состоится сегодня.
    • Начало – в 20:30 мск.
    • «Реал» – лидер Примеры, «Райо» идет на 11-м месте.

    Примера. «Реал» в гостевом дерби победил «Райо Вальекано» благодаря голу Бензема

    «Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

    Перес, Анчелотти и игроки «Реала» поддержали Лунина из-за ситуации на Украине (Marca)

    Источник: твиттер «Реала»

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