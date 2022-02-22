Алаба и Бэйл пропустят матч с «Райо Вальекано»

Защитник Давид Алаба и вингер Гарет Бэйл не помогут «Реалу» в ближайшей игре.

Австриец и валлиец не сыграют с «Райо Вальекано» из-за мышечных проблем.

Матч состоится сегодня.

Начало – в 20:30 мск.

«Реал» – лидер Примеры, «Райо» идет на 11-м месте.

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