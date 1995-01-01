Сборная Украины будет проводить домашние матчи в Польше

Я думаю,что никто и не сомневался,что Украинские футболисты будут играть именно в Польше.У нас,у России,много друзей,найдем где матчи проводить.
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины будет играть в Польше до стабилизации ситуации.
«Пообщался с моим дорогим другом президентом УАФ Андреем Павелко. От имени Польского футбольного союза предложил ему организовать матчи украинской сборной в Польше, если потребуется.
Украинская сторона приняла наше предложение», – написал Кулеша в твиттере.
- УЕФА обязал российские и украинские клубы, а также сборные проводить домашние матчи на нейтральном поле.
- Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.
УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях
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