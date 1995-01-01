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    Сборная Украины будет проводить домашние матчи в Польше

    Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины будет играть в Польше до стабилизации ситуации.

    «Пообщался с моим дорогим другом президентом УАФ Андреем Павелко. От имени Польского футбольного союза предложил ему организовать матчи украинской сборной в Польше, если потребуется.

    Украинская сторона приняла наше предложение», – написал Кулеша в твиттере.

    • УЕФА обязал российские и украинские клубы, а также сборные проводить домашние матчи на нейтральном поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

    Шевченко – украинцам: «Сложное время, но в единстве мы победим!»

    Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

    Источник: твиттер Цезария Кулеши

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +454

      v.v.navashinsky 11 часов назад

      Я думаю,что никто и не сомневался,что Украинские футболисты будут играть именно в Польше.У нас,у России,много друзей,найдем где матчи проводить.

      0
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 > v.v.navashinsky 10 часов назад

      нас примут только сербы, казахи, и китай вот наши друзья,

      2
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      Рейтинг: +454

      v.v.navashinsky > Forvard47 10 часов назад

      Я думаю,что друзей у России больше,где будут играть клубы и сборная решат футбольные функционеры.Надеюсь,что к началу нового футбольного сезона 2022/2023 все закончится,будет мир,и все вернется на свои места.Пусть будет так!!!

      0
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      Рейтинг: +23

      Elektronua > v.v.navashinsky 10 часов назад

      да-да, ещё Сирия и северная Корея друзья России

      1
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      Рейтинг: +2360

      ALEX ML 11 часов назад

      Да не будет этой сборной скоро. Новороссия и другие республики. Проект имени Ленина закрыт. Пшекам тоже скоро поплохеет

      8
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      Рейтинг: +6530

      BarStep 11 часов назад

      Кто бы сомневался..

      Мы едем в Сербию!?

      0
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