Сборная Украины будет проводить домашние матчи в Польше

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины будет играть в Польше до стабилизации ситуации.

«Пообщался с моим дорогим другом президентом УАФ Андреем Павелко. От имени Польского футбольного союза предложил ему организовать матчи украинской сборной в Польше, если потребуется.

Украинская сторона приняла наше предложение», – написал Кулеша в твиттере.

УЕФА обязал российские и украинские клубы, а также сборные проводить домашние матчи на нейтральном поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

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