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    Несколько инвесторов хотят купить «Челси» у Абрамовича

    Российский бизнесмен Роман Абрамович вскоре может продать «Челси». Предложения о покупке готовят несколько инвесторов.

    Речь, в частности, идет об американских инвесторах. Один запрос уже поступил.

    • Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

    Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

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    Источник: Bloomberg

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    25.02.2022 22:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 1 час назад

      Ну если вспомнить то Абрамович финансировал РФС чтобы не сесть на нары из-за воровства. С нынешней ситуацией в Великобритании к русским олигархам. Ему там ловить нечего и придется возвращаться воровать опять у чукч. Благо в РФС транжиры и попросят снова их финансировать)))

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      Рейтинг: +16

      Чоткар Патыр 3 часа назад

      пусть продаёт клуб и возвращается в Россию. Там чукчи заждались

      2
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > Чоткар Патыр 2 часа назад

      Неее...Не вернется.Ты разве не слышал, он теперь не чукча, он сефард ?

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      Рейтинг: +21245

      JTherry 3 часа назад

      если вспомнить, в каком финансовом состоянии принял Челси Абрамович, "отмыл", вложил кучу миллиардов фунтов, выстроил клуб, получивший признание на международной арене... и в благодарность за это англосаксы ввели ему санкции...(( неблагодарное жулье..!

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      Рейтинг: +66

      nata1979 > JTherry 3 часа назад

      все по делу...пожалей убогий нищеброд миллиардера...самому не смешно

      3
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      Рейтинг: +1166

      Semargl18 4 часа назад

      давайте челси в российский чемпик переведем.. вот там с таких контрсанкций обуеют

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      Рейтинг: +2317

      baden69 4 часа назад

      Пусть продает и с деньгами домой, в Россию! А уж применение им и здесь можно найти и намного лучше нежели кормить англосаксов.

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      Рейтинг: +491

      borusse > baden69 2 часа назад

      дворец в геленжике нужно достроить)))

      1
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      Рейтинг: +1372

      Parham 4 часа назад

      Чтобы в российский вложить???

      0
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      Рейтинг: +146

      Nikoo > Parham 1 час назад

      В Израиль)

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