Несколько инвесторов хотят купить «Челси» у Абрамовича

Ну если вспомнить то Абрамович финансировал РФС чтобы не сесть на нары из-за воровства. С нынешней ситуацией в Великобритании к русским олигархам. Ему там ловить нечего и придется возвращаться воровать опять у чукч. Благо в РФС транжиры и попросят снова их финансировать)))
Российский бизнесмен Роман Абрамович вскоре может продать «Челси». Предложения о покупке готовят несколько инвесторов.
Речь, в частности, идет об американских инвесторах. Один запрос уже поступил.
- Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
- Абрамович купил клуб в 2003 году.
- При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
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