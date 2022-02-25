Несколько инвесторов хотят купить «Челси» у Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович вскоре может продать «Челси». Предложения о покупке готовят несколько инвесторов.

Речь, в частности, идет об американских инвесторах. Один запрос уже поступил.

Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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