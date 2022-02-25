Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Почеттино: «Нуну Мендеш будет одним из лучших»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру своего защитника Нуну Мендеша. Аргентинец прогнозирует прогресс португальца.

    «Прогресс Нуну Мендеша огромен. Если он продолжит этот прогресс, он может пойти очень далеко. Он будет одним из лучших», – сказал Почеттино.

    • «ПСЖ» планирует летом выкупить Мендеша у «Спортинга» за 40 миллионов евро.
    • 19-летний Мендеш в Париже с августа.
    • Мендеш провел 11 матчей за сборную Португалии.

    Неймар – лидер топ-5 лиг Европы по заработанным фолам с 2016 года

    Верратти могут дисквалифицировать на пять матчей. После 1:3 с «Нантом» он сказал, что судьи обосрали «ПСЖ»

    Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 21:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru