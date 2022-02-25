Почеттино: «Нуну Мендеш будет одним из лучших»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру своего защитника Нуну Мендеша. Аргентинец прогнозирует прогресс португальца.

«Прогресс Нуну Мендеша огромен. Если он продолжит этот прогресс, он может пойти очень далеко. Он будет одним из лучших», – сказал Почеттино.

«ПСЖ» планирует летом выкупить Мендеша у «Спортинга» за 40 миллионов евро.

19-летний Мендеш в Париже с августа.

Мендеш провел 11 матчей за сборную Португалии.

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