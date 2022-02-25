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    Член правления Банка ВТБ Пьянов покинул совет директоров «Динамо»

    Московское «Динамо» объявило об изменениях в совете директоров клуба.

    Выйти из состава руководящего органа решил член правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

    Он входил в совет директоров с июня 2019 года.

    • Против Банка ВТБ введены санкции со стороны Великобритании и США.
    • После этого банк отдал контрольный пакет акций «Динамо».
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    25.02.2022 14:58
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