Член правления Банка ВТБ Пьянов покинул совет директоров «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об изменениях в совете директоров клуба.

Выйти из состава руководящего органа решил член правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он входил в совет директоров с июня 2019 года.

Против Банка ВТБ введены санкции со стороны Великобритании и США.

После этого банк отдал контрольный пакет акций «Динамо».

Команда идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.

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