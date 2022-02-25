Член правления Банка ВТБ Пьянов покинул совет директоров «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об изменениях в совете директоров клуба.
Выйти из состава руководящего органа решил член правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он входил в совет директоров с июня 2019 года.
- Против Банка ВТБ введены санкции со стороны Великобритании и США.
- После этого банк отдал контрольный пакет акций «Динамо».
- Команда идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
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