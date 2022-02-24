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    Все игроки и тренеры «Локомотива» готовы вернуться в Москву

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с возвращением в расположение клуба футболистов и тренерского штаба.

    «Легионеры внимательно следят за ситуацией на Украине. Но на данный момент все спортсмены и тренеры готовы вернуться в Москву и приступить к подготовкам к следующему матчу», – сказал Цорн.

    • Россия начала военную операцию сегодня утром.
    • «Локомотив» должен 27 февраля сыграть на выезде с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ.

    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

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    Источник: Sport24

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    24.02.2022 19:19
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