Все игроки и тренеры «Локомотива» готовы вернуться в Москву

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с возвращением в расположение клуба футболистов и тренерского штаба.

«Легионеры внимательно следят за ситуацией на Украине. Но на данный момент все спортсмены и тренеры готовы вернуться в Москву и приступить к подготовкам к следующему матчу», – сказал Цорн.

Россия начала военную операцию сегодня утром.

«Локомотив» должен 27 февраля сыграть на выезде с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ.

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

Геркус: «Горжусь Россией! Поддержите наши войска!»