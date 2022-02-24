Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

    Компании, связанные с ЦСКА, попали под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

    ЕС ввел санкции против ВЭБ.РФ, владеющей 77,63% акций московского клуба, и «Промсвязьбанка», который является спонсором клуба.

    Под санкции также попали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Банк ВТБ – владелец «Динамо».

    Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

    ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Источник: сайт Евросоюза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 13:58
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +559

      111Hunter111 13 часов назад

      если бы не ввели санкции против ЦСКА, ничего бы не было, а так получай фашист гранату.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 13 часов назад

      Странные они эти европейцы.)))
      Не знаю как верить инсайдерам, по непроверенной информации: ЦСКА в течении недели сменит собственника и спонсора.
      Это Россия, сынки. И в плохом есть что-то хорошее.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28421

      silver29 > ivany4 13 часов назад

      Вчера плели, что российские олигархи потеряли по 32 лимона зелени, что-то я не видел в переходах их просящими милостыню . Да пох на их гейропейские санкции лично у меня все китайское, а Китай не будет бабло терять из-за хохлов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23572

      bset 13 часов назад

      Вот вам и государственные деньги) А если бы были на частных деньгах, сейчас практически не почувствовали бы последствий)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 13 часов назад

      Против Спартака тоже вводили санкции.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > ivany4 13 часов назад

      А зачем нам всем эти санкции? Зачем нам чужие территории? Нам своих что ли мало? Мы у себя порядок навести не можем. Я как адекватный гражданин РФ хотел бы, чтобы мы были с другими странами партнерами, особенно с соседями. Я бы хотел, чтобы мы занимались улучшением медициной, разработкой, исследовательской деятельность, создавали рабочие места, снижали бы число бедных в России. А пока мы только в войнушки играем. Ни одна страна мира за всю историю от войны не выиграла. И не выиграет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 13 часов назад

      Во всем согласен с тобой, кроме последней строчки.
      Советский союз выиграл войну. Посмотри хронику, как встречали наших солдат. Это не постановочные кадры. А уже почти на следующий день, англо-саксы объявили нам войну. Посмотри, все документы открыты. Их даже сами англичане не отрицают. Вот и получается, что пока мы заново отстраивались и помогали "соседям", "партнеры" уже совали нам палки в колеса. А когда соседи отстроились, мы им стали не нужны. Мы то наивно полагали, что мы к вам с добром, и вы к нам с калачем. А оказалось все наоборот. Оказалось, что наши друзья только за деньги. И если им дадут больше, они меняют друзей как перчатки.
      Я тоже за то, что мы занимались улучшениями. Но только без оглядки на соседей, которые могут и в спину

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > ivany4 13 часов назад

      стрельнуть, и минировать все подряд. Как по телефону, так и в живую.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > ivany4 13 часов назад

      То были другие времена. СССР был идеологическим врагом. Сейчас и у нас демократия, и у них. Им наши территории не нужны, как бы не старалась пропаганда. В 90-е Россия практически рассыпалась на куски, но запад этим не воспользовался, хотя возможностей было куча. Достаточно было признать независимость Чечни и Татарстана. Ни одна страна запада их не признала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 13 часов назад

      Я могу тебе много рассказывать, но пока ты не в теме, это будет впустую.
      Скажу фразу, принадлежащую одной даме, Олбрайт.
      Она сказала, что Россия(СССР) несправедливо владеет такой территорией и такими запасами полезных ископаемых. Надо Сибирь разделить на всех, кто имеет большие деньги. А СССР надо разделить на страны размером с прибалтику. Вот такие планы с 1978 года, могу ошибиться с датой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > ivany4 12 часов назад

      А мне Ванга сказала, что ivany4 в 2022 года будет мне рассказывать фейк про Олбрайт и что его словам верить ни в коем случае нельзя, так как нет ни одного подтверждения, что она так говорила. Кроме того, она сама ни раз говорила, что не говорила и никогда не думала о России в таком ключе. Если у запада были такие планы, то почему в 90-е они не разделили Россию, когда она была наиболее уязвима и не могла ничего сделать, если бы ее разделили на части?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2989

      lordmrv > bset 11 часов назад

      Это была Кондолиза Райс. Прогугли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 10 часов назад

      Извини, я не поп и глухим по две обедни не служу.
      Ты мне разочаровал. Я думал ты стремишься понять суть, ты при людно выставляешь себя глупцом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28421

      silver29 14 часов назад

      Ну так коняхи будут держать свои деньги в этих банках, а не зарубежных.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      3meeeD > silver29 13 часов назад

      Не велика потеря

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru