Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Компании, связанные с ЦСКА, попали под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

ЕС ввел санкции против ВЭБ.РФ, владеющей 77,63% акций московского клуба, и «Промсвязьбанка», который является спонсором клуба.

Под санкции также попали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Банк ВТБ – владелец «Динамо».

Ранее клуб попал под санкции от Минфина США.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ.

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