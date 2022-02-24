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    Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

    В перенесенном матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счетом 6:0.

    Нападающий Мохамед Салах в этой игре сделал дубль и отдал результативную передачу.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги в активе египтянина 19 забитых мячей и 10 ассистов.

    Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ.

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист

    Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    Источник: Squawka

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    24.02.2022 07:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 7 часов назад

      Во многом из за улучшения игры своих лидеров, Ливерпуль сейчас выглядит мощно.

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