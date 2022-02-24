В перенесенном матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счетом 6:0.

Нападающий Мохамед Салах в этой игре сделал дубль и отдал результативную передачу.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги в активе египтянина 19 забитых мячей и 10 ассистов.

Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ.

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