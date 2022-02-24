Во многом из за улучшения игры своих лидеров, Ливерпуль сейчас выглядит мощно.
В перенесенном матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счетом 6:0.
Нападающий Мохамед Салах в этой игре сделал дубль и отдал результативную передачу.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги в активе египтянина 19 забитых мячей и 10 ассистов.
Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ.
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист
Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона
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