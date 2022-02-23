13:0 – удары по воротам в 1-м тайме матча «Ливерпуль» – «Лидс»

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом». Хозяева в первом тайме 13 раз пробили по воротам, не дав ни разу ударить сопернику.

Владение мячом – 65 процентов на 35. «Ливерпуль» забил до перерыва три гола.

Во всех 3 голах поучаствовал Мохамед Салах.

«Ливерпуль» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 3 очков.

«Лидс» не побеждал на «Энфилд Роуд» с 2001 года.

Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 3 очков

«Ливерпуль» – «Лидс»: команды лидируют в сезоне АПЛ по голам со стандартов