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    13:0 – удары по воротам в 1-м тайме матча «Ливерпуль» – «Лидс»

    В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом». Хозяева в первом тайме 13 раз пробили по воротам, не дав ни разу ударить сопернику.

    Владение мячом – 65 процентов на 35. «Ливерпуль» забил до перерыва три гола.

    Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 3 очков

    «Ливерпуль» – «Лидс»: команды лидируют в сезоне АПЛ по голам со стандартов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 23:58
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