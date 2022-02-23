«Ливерпуль» – «Лидс»: команды лидируют в сезоне АПЛ по голам со стандартов

В 22:45 по Москве начнется матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом». Команды в этом сезоне турнира занимают первые два места по голам со стандартов.
У ливерпульцев 14 таких голов, у «Лидса» – 12.
- В случае победы «Ливерпуль» сократит отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 3 очков.
- «Лидс» занимает 15-е место.
- Он не побеждал на «Энфилд Роуд» с 2001 года.
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