«Ливерпуль» – «Лидс»: команды лидируют в сезоне АПЛ по голам со стандартов

В 22:45 по Москве начнется матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом». Команды в этом сезоне турнира занимают первые два места по голам со стандартов.

У ливерпульцев 14 таких голов, у «Лидса» – 12.

В случае победы «Ливерпуль» сократит отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 3 очков.

«Лидс» занимает 15-е место.

Он не побеждал на «Энфилд Роуд» с 2001 года.

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