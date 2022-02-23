Следующее Эль Класико состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу»

Как всегда напряженный поединок на котором не будет равнодушных болельщиков.
Примера назвала дату следующего матча между «Реалом» и «Барселоной».
Следующее Эль Класико состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч 29-го тура Примеры начнется в 23:00 по московскому времени.
«Реал» выиграл последнее Эль Класико в Суперкубке Испании со счетом 3:2, добившись юбилейной 100-й победы в противостоянии с «Барсой».
- «Реал» – 100 побед (415 голов);
- «Барселона» – 96 побед (404 гола);
- Ничья – 52 раза.
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