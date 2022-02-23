Следующее Эль Класико состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу»

Примера назвала дату следующего матча между «Реалом» и «Барселоной».

Следующее Эль Класико состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч 29-го тура Примеры начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал» выиграл последнее Эль Класико в Суперкубке Испании со счетом 3:2, добившись юбилейной 100-й победы в противостоянии с «Барсой».

«Реал» – 100 побед (415 голов);

«Барселона» – 96 побед (404 гола);

Ничья – 52 раза.

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