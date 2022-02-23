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    Следующее Эль Класико состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу»

    Примера назвала дату следующего матча между «Реалом» и «Барселоной».

    Следующее Эль Класико состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч 29-го тура Примеры начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Реал» выиграл последнее Эль Класико в Суперкубке Испании со счетом 3:2, добившись юбилейной 100-й победы в противостоянии с «Барсой».

    Лига Европы. «Барса» в матче с 6 голами победила «Наполи» и прошла в 1/8 финала

    Игроки «Наполи» и «Барсы» вышли на матч с баннером «Stop war»

    Дибала хочет летом перейти в «Барселону» (AS)

    Источник: твиттер Примеры

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    23.02.2022 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 20:47

      Как всегда напряженный поединок на котором не будет равнодушных болельщиков.

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