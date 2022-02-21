«Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендовали на Мбаппе (Sport.es)

Дежа вю:
после того, как , играю в Реале, Кришту вколотил Буффону в полёте через себя голешник, едиственной реабилитацией психического здоровья для туринцев было купить Роналду себе!)))
теперь вот опять... Ну.. как не купить Мбаппе, когда он на последней секунде в одиночку решает исход игры с Реалом?)))
У нападающего Килиана Мбаппе есть два варианта продолжения карьеры – остаться в «ПСЖ» или перейти в «Реал».
Ранее интерес к 23-летнему французу проявляли еще три клуба, но он всем отказал.
На форварда в разное время претендовали «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
- В этом сезоне форвард забил 22 гола и сделал 16 ассистов в 33 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.
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