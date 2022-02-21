«Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендовали на Мбаппе (Sport.es)

У нападающего Килиана Мбаппе есть два варианта продолжения карьеры – остаться в «ПСЖ» или перейти в «Реал».

Ранее интерес к 23-летнему французу проявляли еще три клуба, но он всем отказал.

На форварда в разное время претендовали «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне форвард забил 22 гола и сделал 16 ассистов в 33 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.

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