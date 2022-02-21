Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

чтобы забить 8 голов Неймару понадобится ещё игр 20-25 и это надо брать с учётом если он не будет травмирован что у него постоянно случается то есть понадобится пару лет так что вполне реально к 32 годам побить рекорд Короля
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.
«Для меня было бы огромной честью стать лучшим бомбардиром сборной. Конечно, я думаю об этом. Это одна из моих личных целей.
Я надеюсь достичь ее. Думаю, мне по силам побить рекорд Пеле – кумира для всех в Бразилии», – сказал Неймар.
- Пеле забил 77 голов в 92 матчах за сборную.
- Неймар отличился 70 раз в 116 играх.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Неймар: «Не буду заниматься футболом после завершения карьеры. Мог бы стать геймером»
Неймар: «Хочу снова сыграть за «Сантос» и провести хотя бы один сезон в МЛС»
«ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара