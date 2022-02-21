Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

«Для меня было бы огромной честью стать лучшим бомбардиром сборной. Конечно, я думаю об этом. Это одна из моих личных целей.

Я надеюсь достичь ее. Думаю, мне по силам побить рекорд Пеле – кумира для всех в Бразилии», – сказал Неймар.

Пеле забил 77 голов в 92 матчах за сборную.

Неймар отличился 70 раз в 116 играх.

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