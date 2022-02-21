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    Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

    «Для меня было бы огромной честью стать лучшим бомбардиром сборной. Конечно, я думаю об этом. Это одна из моих личных целей.

    Я надеюсь достичь ее. Думаю, мне по силам побить рекорд Пеле – кумира для всех в Бразилии», – сказал Неймар.

    • Пеле забил 77 голов в 92 матчах за сборную.
    • Неймар отличился 70 раз в 116 играх.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16063

      Garrincha58 13 минут назад

      чтобы забить 8 голов Неймару понадобится ещё игр 20-25 и это надо брать с учётом если он не будет травмирован что у него постоянно случается то есть понадобится пару лет так что вполне реально к 32 годам побить рекорд Короля

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