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    «Реал» с одобрения Переса предложит Винисиусу контракт до 2027 года (Фабрицио Романо)

    «Реал» предложит новый контракт нападающему Винисиусу Жуниору.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, все в мадридском клубе, включая президента Флорентино Переса, одобряют продление контракта с бразильцем до 2027 года. Переговоры должны начаться в ближайшее время.

    • Действующий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года.
    • 21-летний игрок забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах за клуб в этом сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Винисиус – о стиле игры: «Я не боюсь допускать ошибки. Играю с удовольствием»

    Винисиус – о Бензема: «Великий игрок. Видел таких только в видеоиграх»

    Альбиоль – о желтой карточке в игре с «Реалом»: «Если бы я правда ударил Винисиуса, он истекал бы кровью»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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