«Реал» с одобрения Переса предложит Винисиусу контракт до 2027 года (Фабрицио Романо)

«Реал» предложит новый контракт нападающему Винисиусу Жуниору.

По информации журналиста Фабрицио Романо, все в мадридском клубе, включая президента Флорентино Переса, одобряют продление контракта с бразильцем до 2027 года. Переговоры должны начаться в ближайшее время.

Действующий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года.

21-летний игрок забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах за клуб в этом сезоне.

Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

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