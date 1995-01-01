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    Бернарду Силва хочет поиграть в «Реале» (Calciomercato)

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить команду летом.

    По информации Calciomercato, мечта португальца – переход в «Реал».

    • В этом сезоне Силва забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
    • Его контракт с «Сити» рассчитан до июня 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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