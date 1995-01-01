Бернарду Силва хочет поиграть в «Реале» (Calciomercato)

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить команду летом.
По информации Calciomercato, мечта португальца – переход в «Реал».
- В этом сезоне Силва забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- Его контракт с «Сити» рассчитан до июня 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
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