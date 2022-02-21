Гершкович: «Россияне в «Зените» могли бы принести больше пользы, чем бразильцы»

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что «Зениту» нужно больше задействовать российских футболистов.

– У нас часто говорят, что в Россию сильные игроки из-за рубежа не едут.

– Раз не едут, значит, «Зениту» надо искать их внутри страны, наигрывать молодых российских футболистов. Я сейчас констатирую факт: проблемы в обороне питерским клубом не решены, и как раз они мешает ему успешно выступать в еврокубках. В «Зените» теперь делают ставку на бразильцев, но там могли бы лучше раскрыться талантливые российские ребята, если бы к ним по-другому относились. Я имею в виду тех же Мостового, Ерохина, Оздоева – игроков национальной сборной России. Им не хватает игровой практики. Не стоит ли сделать уклон в их сторону? Мне кажется, они могли бы принести клубу больше пользы, чем бразильцы, которых в команде теперь пятеро.

– Многовато?

– Вообще-то да. И может отрицательно повлиять на микроклимат. Но это мое мнение, а я могу чего-то не знать.

Провести глубокий анализ ситуации, сложившейся в «Зените», и выработать четкую стратегию развития клуба можно только изнутри. Но ясно, что в своем нынешнем состоянии «Зенит» не может стабильно показывать хорошие результаты в Европе.