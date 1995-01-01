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    Гершкович: «Россияне в «Зените» могли бы принести больше пользы, чем бразильцы»

    Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что «Зениту» нужно больше задействовать российских футболистов.

    – У нас часто говорят, что в Россию сильные игроки из-за рубежа не едут.

    – Раз не едут, значит, «Зениту» надо искать их внутри страны, наигрывать молодых российских футболистов. Я сейчас констатирую факт: проблемы в обороне питерским клубом не решены, и как раз они мешает ему успешно выступать в еврокубках. В «Зените» теперь делают ставку на бразильцев, но там могли бы лучше раскрыться талантливые российские ребята, если бы к ним по-другому относились. Я имею в виду тех же Мостового, Ерохина, Оздоева – игроков национальной сборной России. Им не хватает игровой практики. Не стоит ли сделать уклон в их сторону? Мне кажется, они могли бы принести клубу больше пользы, чем бразильцы, которых в команде теперь пятеро.

    – Многовато?

    – Вообще-то да. И может отрицательно повлиять на микроклимат. Но это мое мнение, а я могу чего-то не знать.

    Провести глубокий анализ ситуации, сложившейся в «Зените», и выработать четкую стратегию развития клуба можно только изнутри. Но ясно, что в своем нынешнем состоянии «Зенит» не может стабильно показывать хорошие результаты в Европе.

    • «Зенит» проиграл первый матч в Лиге Европы «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответная игра пройдет в Испании в четверг, 24 февраля.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12938

      NewLife 53 минуты назад

      Если идти на поводу у таких маразматиков, как Гершкович, то наш футбол опустится еще ниже в мировой классификации, а команды продолжат позориться в еврокубках. Вот хотелось бы узнать как у Гершковича с импортозамещением в личном плане: ездит на ладе, смотрит телевизор Рубин и звонит по российскому смартфону ?

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      Рейтинг: +59063

      portero 1 час назад

      Семак тупит со стартовым составом и заменами, он не тренер...

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      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки 1 час назад

      на россиянах бомжи не смогут много отмыть и распилить... потому и везут мартышек из латинской америки - под них можно любые распилы и откаты мутить...

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      Рейтинг: +15625

      paracetamol 2 часа назад

      Возможно, но не факт!

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      Рейтинг: +8836

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Этот , Гершкович- сумасшедший из дурдома !

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