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  • Гершкович: «Россияне в «Зените» могли бы принести больше пользы, чем бразильцы»

Гершкович: «Россияне в «Зените» могли бы принести больше пользы, чем бразильцы»

21 февраля 2022, 09:43
8

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что «Зениту» нужно больше задействовать российских футболистов.

– У нас часто говорят, что в Россию сильные игроки из-за рубежа не едут.

– Раз не едут, значит, «Зениту» надо искать их внутри страны, наигрывать молодых российских футболистов. Я сейчас констатирую факт: проблемы в обороне питерским клубом не решены, и как раз они мешает ему успешно выступать в еврокубках. В «Зените» теперь делают ставку на бразильцев, но там могли бы лучше раскрыться талантливые российские ребята, если бы к ним по-другому относились. Я имею в виду тех же Мостового, Ерохина, Оздоева – игроков национальной сборной России. Им не хватает игровой практики. Не стоит ли сделать уклон в их сторону? Мне кажется, они могли бы принести клубу больше пользы, чем бразильцы, которых в команде теперь пятеро.

– Многовато?

– Вообще-то да. И может отрицательно повлиять на микроклимат. Но это мое мнение, а я могу чего-то не знать.

Провести глубокий анализ ситуации, сложившейся в «Зените», и выработать четкую стратегию развития клуба можно только изнутри. Но ясно, что в своем нынешнем состоянии «Зенит» не может стабильно показывать хорошие результаты в Европе.

  • «Зенит» проиграл первый матч в Лиге Европы «Бетису» со счетом 2:3.
  • Ответная игра пройдет в Испании в четверг, 24 февраля.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1645428824
Этот , Гершкович- сумасшедший из дурдома !
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paracetamol
1645429344
Возможно, но не факт!
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portero
1645434835
Семак тупит со стартовым составом и заменами, он не тренер...
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NewLife
1645436332
Если идти на поводу у таких маразматиков, как Гершкович, то наш футбол опустится еще ниже в мировой классификации, а команды продолжат позориться в еврокубках. Вот хотелось бы узнать как у Гершковича с импортозамещением в личном плане: ездит на ладе, смотрит телевизор Рубин и звонит по российскому смартфону ?
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Ганнибал Лектор
1645440902
Да у тебя крыша едет, Гершкович. Оздоев полезнее Вендела? Ерохин креативнее Клаудиньо? От Мостового больше толку, чем от Малкома? Ты ещё скажи, что Юран и Шалимов круче Гвардиолы и Клоппа, просто им надо дать шанс...
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Spirit_78
1645448784
Пользу они могут принести разве что Москве, Краснодару и Сочи, опустив Зенит на 4-5 место.
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Hektor 84
1645653982
Миша где бабло с налогов на иностранных тренеров?
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