Фанаты «Лидса» попали из ракетницы в Элангу и Фреда в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» (4:2) в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

После третьего гола болельщики «Лидса» попали из ракетницы в игроков «МЮ» Фреда и Энтони Элангу. Второму снаряд попал в голову, ему потребовалась медицинская помощь.

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2

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