Фанаты «Лидса» попали из ракетницы в Элангу и Фреда в матче с «Манчестер Юнайтед»

ну должны сажать за это дело, а не фанаты писать. где фамилии имена , какие сроки за такие преступные деяния....
«Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» (4:2) в гостевом матче 26-го тура АПЛ.
После третьего гола болельщики «Лидса» попали из ракетницы в игроков «МЮ» Фреда и Энтони Элангу. Второму снаряд попал в голову, ему потребовалась медицинская помощь.
Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование.
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2
Магуайр забил пятый гол в сезоне
Лингард вышел в старте «Манчестер Юнайтед» впервые за два года