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    Фанаты «Лидса» попали из ракетницы в Элангу и Фреда в матче с «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» (4:2) в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

    После третьего гола болельщики «Лидса» попали из ракетницы в игроков «МЮ» Фреда и Энтони Элангу. Второму снаряд попал в голову, ему потребовалась медицинская помощь.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование.

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2

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    Лингард вышел в старте «Манчестер Юнайтед» впервые за два года

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +59063

      portero 1 час назад

      ну должны сажать за это дело, а не фанаты писать. где фамилии имена , какие сроки за такие преступные деяния....

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      Рейтинг: +2110

      Ubuntu 1 час назад

      Фанаты лидся всегда считались самыми банутыми в Англии

      0
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      Рейтинг: +4540

      FENIX-SL 2 часа назад

      как с фан айди дела?

      0
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      Рейтинг: +360

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Болельщики"Лидса"-ДИКАРИ!!!Наказать и клуб,и стадион самым строжайшим образом!!!

      0
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      Рейтинг: +13743

      ilichkadr 3 часа назад

      Метко стреляют однако...........
      P.S. И где же были хвалёные стюарды?

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