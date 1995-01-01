Фоден вступил в перепалку с незнакомцами на боксерском поединке. Его мать ударили по лицу

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.

В коридоре арены игрок, его мать и девушка повздорили с незнакомыми мужчинам, которые оскорбляли футболиста.

За Фила вступилась мать. Она толкнула одного из мужчин, а он в ответ ударил ее по лицу.

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