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    Фоден вступил в перепалку с незнакомцами на боксерском поединке. Его мать ударили по лицу

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.

    В коридоре арены игрок, его мать и девушка повздорили с незнакомыми мужчинам, которые оскорбляли футболиста.

    За Фила вступилась мать. Она толкнула одного из мужчин, а он в ответ ударил ее по лицу.

    ВИДЕО

    CIES: Холанд, Фоден и Винисиус – самые дорогие нападающие до 23 лет. Мбаппе – вне топ-5

    Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 30-го по 21-е

    Тилеманс, Фоден и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23402

      bset 30 минут назад

      Всегда удивляло желание женщин после получения по лицу лезть еще раз. Видимо за добавкой.

      0
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      Рейтинг: +4938

      AtticusFinch > bset 8 минут назад

      Может быть это и глупо с их стороны, но это дикость бить чужую мать по лицу кулаком...С большим интересом жду продолжения истории и личностей этих подонков...Кто же снимал это видео ...тоже интересно

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      Рейтинг: +23402

      bset > AtticusFinch 7 минут назад

      Я за равноправие. Если женщина бьет мужчину, мужчина имеет право ответить. На видео видно, что конфликт был словесный, пока та женщина не вмешалась.

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      Рейтинг: +4938

      AtticusFinch > bset 4 минуты назад

      Она его ударила кулаком по роже?или оттолкнула? это разные вещи....это первое...и второе - кто докопался как думаешь? Фодену делать ни куй было и он до мразей в коридоре пристал или они?

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      Рейтинг: +398

      Rainmaker 1 час назад

      Был бы на месте Фила Винни Джонс - ушатал бы там всех

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