Фоден вступил в перепалку с незнакомцами на боксерском поединке. Его мать ударили по лицу

Всегда удивляло желание женщин после получения по лицу лезть еще раз. Видимо за добавкой.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.
В коридоре арены игрок, его мать и девушка повздорили с незнакомыми мужчинам, которые оскорбляли футболиста.
За Фила вступилась мать. Она толкнула одного из мужчин, а он в ответ ударил ее по лицу.
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