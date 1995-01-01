Антон Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива». Он не играл с августа

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вернулся в общую тренировочную группу команды.

Он может сыграть в ближайшем матче против «Краснодара» в РПЛ.

Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.

В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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