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    Антон Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива». Он не играл с августа

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вернулся в общую тренировочную группу команды.

    Он может сыграть в ближайшем матче против «Краснодара» в РПЛ.

    • Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
    • В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
    • С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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    Антон Миранчук пройдет медобследование в Германии

    Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

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    Источник: «РБ Спорт»

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