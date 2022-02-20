Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Карраскаль, Медина, Язиджи – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Рубином»

    ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч против «Рубина». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

    ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Мухин, Карраскаль, Медина, Язиджи, Заболотный.

    • ЦСКА проведет первый официальный матч 26 февраля против «Спартака».
    • Клуб занимает 4-е место в РПЛ.

    Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

    Заболотный: «Гол через себя? Мне свойственно забивать такие мячи»

    Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 1 час назад

      Все Наташки в сборе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2318

      Челнинец 1 час назад

      Нормального форварда типа Вагнер лава или Сейду Думбия надо вместо этого дерева!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru