Карраскаль, Медина, Язиджи – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Рубином»

Все Наташки в сборе)
ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч против «Рубина». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Мухин, Карраскаль, Медина, Язиджи, Заболотный.
- ЦСКА проведет первый официальный матч 26 февраля против «Спартака».
- Клуб занимает 4-е место в РПЛ.
Состав армейцев на матч #РубинЦСКА #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/Ro6Nys5oGU— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2022
Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА
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