Карраскаль, Медина, Язиджи – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Рубином»

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч против «Рубина». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Мухин, Карраскаль, Медина, Язиджи, Заболотный.

ЦСКА проведет первый официальный матч 26 февраля против «Спартака».

Клуб занимает 4-е место в РПЛ.

Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

Заболотный: «Гол через себя? Мне свойственно забивать такие мячи»

Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»