Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Руководство «Манчестер Юнайтед» сожалеет, что подписало Роналду (Mirror)

    Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед».

    37-летний португалец готов покинуть клуб, если он не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    «МЮ» не против ухода Роналду. В клубе считают его подписание ошибкой. Руководство подписало форварда из-за коммерческих факторов и не хотело, чтобы он переходил в «Манчестер Сити».

    • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    «Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – претенденты на Роналду (The Sun)

    Рангник – о требовании Роналду сделать его капитаном «МЮ» вместо Магуайра: «Полнейшая чушь»

    «Одна из ложных новостей»: Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +518

      Suvorov51 22 минуты назад

      Да чему тут удивляться. это же гейропа. и не важно М.Ю или БАВАРИЯ. а хоть и ПСЖ. все они п.и.д.е.р.а.с.т.ы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4531

      FENIX-SL 55 минут назад

      аааа
      ну да
      у МЮ правда беда на всех линиях
      но во всем винить надо самого яркого игрока
      как обычно
      без его важнейших мячей уже были бы вне игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      САНЁК17 1 час назад

      При плохом тренера все игроки тоже плохие что ли?Ох......ет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Брехня!)) Зап*зделось руководство! Подписание Магуйара, Матича, Погба,Маты это вообще обс*р дальше некуда, но вы не сожалеете. Уже почти 10 лет команда летит в тар-тарары. Но крайнего всегда нужно назначать... Теперь это КР..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3931

      Oldtrafford83 > Sedoi_Goblin 1 час назад

      На счёт Маты не согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1298

      Sedoi_Goblin > Oldtrafford83 1 час назад

      Ну,может, на счет него перегнул. Но ,Мата В Челси и Мата в МЮ ,два разных персонажа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13955

      Cleaner 2 часа назад

      Хотели как лучше, получилось как всегда...)

      В. С. Черномырдин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      pele1981 2 часа назад

      Если руководство клуба сожалеет о том, что подписало КриРо, благодаря которому МЮ вышел из группы в ЛЧ, то такое руководство умом не блещет! А если к этому еще прибавить назначение "топ"-тренера Рангника, то невольно задашь себе вопрос: в руководстве МЮ сидят здравомыслящие люди или это пациенты местной дурки?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      Олег1204 3 часа назад

      Вроде игрок полезный , но если не попрет то будет что то типа 5 колеса который крутит в другую сторону

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru