Руководство «Манчестер Юнайтед» сожалеет, что подписало Роналду (Mirror)

Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец готов покинуть клуб, если он не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«МЮ» не против ухода Роналду. В клубе считают его подписание ошибкой. Руководство подписало форварда из-за коммерческих факторов и не хотело, чтобы он переходил в «Манчестер Сити».

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.

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