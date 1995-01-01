Руководство «Манчестер Юнайтед» сожалеет, что подписало Роналду (Mirror)

Да чему тут удивляться. это же гейропа. и не важно М.Ю или БАВАРИЯ. а хоть и ПСЖ. все они п.и.д.е.р.а.с.т.ы.
Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед».
37-летний португалец готов покинуть клуб, если он не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«МЮ» не против ухода Роналду. В клубе считают его подписание ошибкой. Руководство подписало форварда из-за коммерческих факторов и не хотело, чтобы он переходил в «Манчестер Сити».
- Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.
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