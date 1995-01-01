Заболотный: «Гол через себя? Мне свойственно забивать такие мячи»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал гол в товарищеском матче с «Мурсией». Он забил ударом через себя.

«Мне свойственно забивать такие голы, ничего сверхъестественного не произошло, тем более это была обычная товарищеская игра.

Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идет подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Все покажет только сезон», – сказал Заболотный.

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