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    Заболотный: «Гол через себя? Мне свойственно забивать такие мячи»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал гол в товарищеском матче с «Мурсией». Он забил ударом через себя.

    «Мне свойственно забивать такие голы, ничего сверхъестественного не произошло, тем более это была обычная товарищеская игра.

    Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идет подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Все покажет только сезон», – сказал Заболотный.

    ЦСКА показал гол Заболотного ножницами в матче с «Мурсией»

    Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

    Заболотный пропустил товарищеский матч с «Дюделанжем» из-за повреждения

    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4179

      ySS 47 минут назад

      Арёл, однако!)

      0
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      Рейтинг: +6655

      nik55 1 час назад

      так говорит будто через игру забивает-----не трепись

      1
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      Рейтинг: +13955

      Cleaner 1 час назад

      Повтори этот трюк в игре со Спартаком и тебя на руках носить будут!..)

      0
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      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 2 часа назад

      Говорящее бревно со страшным лицом

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      Рейтинг: +13955

      Cleaner > Hektor 84 1 час назад

      Да, Спартак уже до игры боится этого игрока со СТРАШНЫМ лицом!..)))

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      Рейтинг: +860

      Юрэс 2 часа назад

      ВОПРОС : С КАКИМИ СЛОВАМИ ЗАБИВАЛ болотный ЧЕРЕЗ СЕБЯ ?
      ОТВЕТ------- Ё......НЫЙ ГОЛОЛЁД

      2
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      Рейтинг: +12936

      NewLife 2 часа назад

      Его сальто тоже впечатляют.

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