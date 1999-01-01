Почеттино: «Сложно найти плюсы, когда проигрываешь «Нанту»

Для Почеттино плюс в том, что недолго ему осталось работать в этом Лягушатнике. Уйдет в нормальную команду и все у него будет хорошо.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после матча с «Нантом» (1:3).
«Мы расстроены результатом. Мы играли неплохо и создали много моментов. Соперник был очень эффективен.
Сложно найти плюсы, когда проигрываешь «Нанту», – сказал Почеттино.
- «ПСЖ» уступил впервые за 15 игр.
- Команда лидирует в Лиге 1 с 13-очковым отрывом.
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