Почеттино: «Сложно найти плюсы, когда проигрываешь «Нанту»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после матча с «Нантом» (1:3).

«Мы расстроены результатом. Мы играли неплохо и создали много моментов. Соперник был очень эффективен.

Сложно найти плюсы, когда проигрываешь «Нанту», – сказал Почеттино.

«ПСЖ» уступил впервые за 15 игр.

Команда лидирует в Лиге 1 с 13-очковым отрывом.

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