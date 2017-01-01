Бензема и Левандовски – лидеры сезона по «гол+пас»

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 25-го тура Примеры. Нападающий Карим Бензема забил гол и сделал два ассиста.

У француза 27 (18+9) результативных очков в этом сезоне.

Он делит первое место в топ-5 лиг Европы по «гол+пас» с Робертом Левандовски из «Баварии», у которого (26+1) в Бундеслиге.

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