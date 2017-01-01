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    Бензема и Левандовски – лидеры сезона по «гол+пас»

    «Реал» обыграл «Алавес» в матче 25-го тура Примеры. Нападающий Карим Бензема забил гол и сделал два ассиста.

    У француза 27 (18+9) результативных очков в этом сезоне.

    Он делит первое место в топ-5 лиг Европы по «гол+пас» с Робертом Левандовски из «Баварии», у которого (26+1) в Бундеслиге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      ARSteven89 46 минут назад

      Ну, а кто ещё?!!! Не Криштиану же с Месси )))

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