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    «ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

    «ПСЖ» проиграл «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

    На 59-й минуте парижский клуб не реализовал пенальти. Вратарь «Нанта» Деннис Аппиа поймал мяч после удара Неймара.

    «ПСЖ» не забил второй пенальти подряд. В игре с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ 11-метровый не реализовал Лионель Месси.

    • Парижане прервали 15-матчевую серию без поражений в чемпионате.
    • Это 2-е поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.
    • Клуб лидирует в чемпионате.

    «ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

    «Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м

    Источник: Бомбардир.ру

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