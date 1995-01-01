«ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

«ПСЖ» проиграл «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

На 59-й минуте парижский клуб не реализовал пенальти. Вратарь «Нанта» Деннис Аппиа поймал мяч после удара Неймара.

«ПСЖ» не забил второй пенальти подряд. В игре с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ 11-метровый не реализовал Лионель Месси.

Парижане прервали 15-матчевую серию без поражений в чемпионате.

Это 2-е поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

Клуб лидирует в чемпионате.

«ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

«Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м