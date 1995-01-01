Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    «Ливерпуль» выиграл 8 матчей подряд и еще не проигрывал в 2022-м

    «Ливерпуль» обыграл «Норвич» (3:1) в домашнем матче 26-го тура АПЛ.

    Команда Юргена Клоппа выиграла восемь матчей подряд. «Ливерпуль» также ни разу не проиграл в 2022-м году (9 побед, 2 ничьи).

    • «Ливерпуль» – второй клуб в этом сезоне после «Баварии», забивший 100 голов.
    • Команда занимает второе место в АПЛ.
    • Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Лидса».

    «Ливерпуль» – второй клуб топ-5 лиг Европы, забивший 100 голов в сезоне

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист

    Фабиньо – лучший игрок «Ливерпуля» в январе

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru