«Ливерпуль» выиграл 8 матчей подряд и еще не проигрывал в 2022-м

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (3:1) в домашнем матче 26-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа выиграла восемь матчей подряд. «Ливерпуль» также ни разу не проиграл в 2022-м году (9 побед, 2 ничьи).

«Ливерпуль» – второй клуб в этом сезоне после «Баварии», забивший 100 голов.

Команда занимает второе место в АПЛ.

Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Лидса».

«Ливерпуль» – второй клуб топ-5 лиг Европы, забивший 100 голов в сезоне

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист

Фабиньо – лучший игрок «Ливерпуля» в январе