Экс-игрок «Фиорентины» – о Пентеке и Кокорине: «Один снайпер на поле, другой – в отпуске»

Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано высказался о форвардах команды Кшиштофе Пентеке и Александре Кокорине.

«У нас есть один снайпер на поле и один в отпуске», – сказал Ригано.

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

Он провел за итальянскую команду 10 матчей и не сделал ни одного результативного действия.

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