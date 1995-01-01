Экс-игрок «Фиорентины» – о Пентеке и Кокорине: «Один снайпер на поле, другой – в отпуске»

Пентеке назвал Кокорина СНАЙПЕРОМ?..)
Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано высказался о форвардах команды Кшиштофе Пентеке и Александре Кокорине.
«У нас есть один снайпер на поле и один в отпуске», – сказал Ригано.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
- Он провел за итальянскую команду 10 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
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