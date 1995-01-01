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    Экс-игрок «Фиорентины» – о Пентеке и Кокорине: «Один снайпер на поле, другой – в отпуске»

    Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано высказался о форвардах команды Кшиштофе Пентеке и Александре Кокорине.

    «У нас есть один снайпер на поле и один в отпуске», – сказал Ригано.

    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
    • Он провел за итальянскую команду 10 матчей и не сделал ни одного результативного действия.

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    Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

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    Источник: Violanews

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13950

      Cleaner 36 минут назад

      Пентеке назвал Кокорина СНАЙПЕРОМ?..)

      0
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      Рейтинг: +509

      Demgel 1 час назад

      Коку назвали снайпером......Санек радуйся)))

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      У нас в зените полно таких,кто в отпуске годами и нечего страшного!!!

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      Рейтинг: +509

      Demgel > Сделаны из Дерева 1 час назад

      Особенно Малком за 4 десятка и с такой статистикой.

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева > Demgel 1 час назад

      Больше пол года на диване,потом 25 минут отыграл и снова на шконку!!! Теперь бегает потерянный! Ща еще годик денег заработает и уйдет в футбол играть в норм.клуб!!

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      Рейтинг: +509

      Demgel > Сделаны из Дерева 57 минут назад

      Зато видел,голом отметился в рамку Бетиса.После такой думает мол смотрите хейтеры,я еще живой)))

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева > Demgel 46 минут назад

      Назад в Барсу хочет(((

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      Рейтинг: +509

      Demgel > Сделаны из Дерева 44 минуты назад

      Думаю осядет где нибудь в Италии......если конечно захочет уйти из Питера.

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