«Ливерпуль» – второй клуб топ-5 лиг Европы, забивший 100 голов в сезоне

«Ливерпуль» победил «Норвич» в домашнем матче 26-го тура АП – 3:1.Команда Юргена Клоппа забила в этом сезоне 100 голов.

«Ливерпуль» стал вторым клубом, который достиг данной отметки. Первый – «Бавария».

«Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ.

Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Лидса».

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист

Фабиньо – лучший игрок «Ливерпуля» в январе

Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Их фанаты начнут нас троллить»