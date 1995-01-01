«Ливерпуль» – второй клуб топ-5 лиг Европы, забивший 100 голов в сезоне

«Ливерпуль» победил «Норвич» в домашнем матче 26-го тура АП – 3:1.Команда Юргена Клоппа забила в этом сезоне 100 голов.
«Ливерпуль» стал вторым клубом, который достиг данной отметки. Первый – «Бавария».
- «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ.
- Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Лидса».
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