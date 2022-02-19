«Зенит» объявил состав на сбор в Испании. Крицюк вернулся в строй, Ловрен – нет

Итог такой!!!
Лазурятня с позором вылетит от Бетиса,(уже 99 процентов вылетели)Дюков с его шайкой подарят СНОВА липовым ЧР,накупят новых Абелард с Малкомами,снова в ЛЧ ПОСЛЕДНИЕ (если будет команда чуть по сильнее Мальме) все по круговой одно и тоже))) Стыдно до си всем за наш картон в европе)))
Опубликован список футболистов «Зенита», которые вылетели в Марбелью на тренировочный сбор.
В состав вернулся вратарь Станислав Крицюк, который не играл со 2 ноября.
Защитник Деян Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы – он остался в Санкт-Петербурге.
- 24 февраля «Зенит» сыграет на выезде с «Бетисом».
- В минувший четверг петербуржцы дома уступили сопернику со счетом 2:3.
Команда отправилась в Испанию на третьи «Газпром» – тренировочные сборыПодробности: https://t.co/Ui2hnn8KGt pic.twitter.com/v6ElWFGkE2– ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 19, 2022
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