Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Зенит» объявил состав на сбор в Испании. Крицюк вернулся в строй, Ловрен – нет

    Опубликован список футболистов «Зенита», которые вылетели в Марбелью на тренировочный сбор.

    В состав вернулся вратарь Станислав Крицюк, который не играл со 2 ноября.

    Защитник Деян Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы – он остался в Санкт-Петербурге.

    • 24 февраля «Зенит» сыграет на выезде с «Бетисом».
    • В минувший четверг петербуржцы дома уступили сопернику со счетом 2:3.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает»

    В «Рубине» опровергли интерес к Ракицкому

    Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом»

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Итог такой!!!
      Лазурятня с позором вылетит от Бетиса,(уже 99 процентов вылетели)Дюков с его шайкой подарят СНОВА липовым ЧР,накупят новых Абелард с Малкомами,снова в ЛЧ ПОСЛЕДНИЕ (если будет команда чуть по сильнее Мальме) все по круговой одно и тоже))) Стыдно до си всем за наш картон в европе)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      А через неделю снова Испанцы на клыка дадут!!! хахахахаха

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3875

      tarasofka > Сделаны из Дерева 1 час назад

      как тарасовские бомжи твоей мамке, ахаха!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Сделаны из Дерева > tarasofka 1 час назад

      "Шакал" ты обосанный))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3875

      tarasofka > Сделаны из Дерева 1 час назад

      обосцано здесь только твоё рыло. и твоей мамашки)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      6pbIH > tarasofka 59 минут назад

      петушок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3875

      tarasofka > 6pbIH 47 минут назад

      мог бы и не представляться, это и так известно.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru