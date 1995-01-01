Фабиньо – лучший игрок «Ливерпуля» в январе

«Ливерпуль» назвал лучшего футболиста команды по итогам января.

Это 28-летний полузащитник Фабиньо. За него проголосовало большинство болельщиков, участвовавших в опросе.

В прошлом месяце бразилец забил четыре гола в шести матчах в составе «Ливерпуля».

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