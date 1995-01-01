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    Фабиньо – лучший игрок «Ливерпуля» в январе

    «Ливерпуль» назвал лучшего футболиста команды по итогам января.

    Это 28-летний полузащитник Фабиньо. За него проголосовало большинство болельщиков, участвовавших в опросе.

    В прошлом месяце бразилец забил четыре гола в шести матчах в составе «Ливерпуля».

    Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Их фанаты начнут нас троллить»

    Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    Источник: сайт «Ливерпуля»

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