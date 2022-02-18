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  • Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

18 февраля 2022, 19:46
6

Видеоблогер Василий Уткин оценил инициативу введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). Он против.

«Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать себе невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьeзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.

Он сказал: чего бояться ещe одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нахрен не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (6)
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Demgel
1645203175
Просто многие хотят футбольного умиротворения,а другие еще меньше работы((((
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3meeeD
1645209357
Редкий случай.но согласен с Васей
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sochi-2013
1645210657
"Хорошие сапоги, надо брать!" Если Василий Уткин оценил инициативу, значит Fan ID точно нужен.
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BRO_football
1645212024
Вася, как флюгер, следует за мнением большинства.Хочет подлизаться к болельщикам на волне неприязни к Fan ID.
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BarStep
1645214338
Ну почему же? Придумали ведь такую профессию как видеоблогер..
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BRAZILES
1645246739
полный бред
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