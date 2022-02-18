Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

Видеоблогер Василий Уткин оценил инициативу введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). Он против.

«Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать себе невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьeзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.

Он сказал: чего бояться ещe одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нахрен не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.