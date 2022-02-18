Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

Видеоблогер Василий Уткин оценил инициативу введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). Он против.
«Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать себе невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьeзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.
Он сказал: чего бояться ещe одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нахрен не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.
Источник: Бомбардир.ру