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    Уткин – о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил инициативу введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). Он против.

    «Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать себе невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьeзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.

    Он сказал: чего бояться ещe одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нахрен не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

    Уткин – о планируемом изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Очень позитивный факт»

    Уткин – о «Зените»: «Пропускать три мяча за тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично»

    Уткин – о расширении РПЛ: «Нет более идиотичной темы. Кому это нужно?»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      Demgel 46 минут назад

      Просто многие хотят футбольного умиротворения,а другие еще меньше работы((((

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