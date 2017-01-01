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    «ПСЖ» может подписать Роналду, чтобы улучшить имидж Катара перед ЧМ-2022

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще интересен «ПСЖ».

    Парижане могут по окончании сезона подписать 37-летнего футболиста на замену Килиану Мбаппе.

    В клубе надеются, что переход португальца позитивно повлияет на имидж Катара в преддверии ЧМ-2022.

    • В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Роналду

    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Источник: 90min

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +734

      Soccerdealer63 46 минут назад

      .... дык... Роня и игру зведунам не попортит... Скорее - наоборот)))

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