«ПСЖ» может подписать Роналду, чтобы улучшить имидж Катара перед ЧМ-2022

.... дык... Роня и игру зведунам не попортит... Скорее - наоборот)))
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще интересен «ПСЖ».
Парижане могут по окончании сезона подписать 37-летнего футболиста на замену Килиану Мбаппе.
В клубе надеются, что переход португальца позитивно повлияет на имидж Катара в преддверии ЧМ-2022.
- В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
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