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    Месси: «Выиграть Лигу чемпионов сложно, потому что не всегда побеждает лучшая команда»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о шансах клуба на победу в Лиге чемпионов.

    «Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, потому что в этом турнире участвуют лучшие команды. И любая малейшая ошибка может привести к вылету.

    «ПСЖ» может попытаться выиграть ЛЧ. Надеюсь, у нас все получится. Но в Лиге чемпионов не всегда побеждает лучшая команда», – сказал Месси.

    • «ПСЖ» обыграл «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
    • Ответная игра состоится 9 марта.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      evgeniy.slam 26 минут назад

      Ахахах. Оправдания заранее?

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