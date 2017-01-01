Месси: «Выиграть Лигу чемпионов сложно, потому что не всегда побеждает лучшая команда»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о шансах клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, потому что в этом турнире участвуют лучшие команды. И любая малейшая ошибка может привести к вылету.

«ПСЖ» может попытаться выиграть ЛЧ. Надеюсь, у нас все получится. Но в Лиге чемпионов не всегда побеждает лучшая команда», – сказал Месси.

«ПСЖ» обыграл «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Ответная игра состоится 9 марта.

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