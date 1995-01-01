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    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Египтянин отличился в восьмой подряд гостевой игре ЛЧ.

    Ранее подобное удавалось только Криштиану Роналду, ныне выступающему за «Манчестер Юнайтед».

    Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000

    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

    Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12189

      Fusballer 1 час назад

      Вот это топ-форвад, а не то что некоторые.

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