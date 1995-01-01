Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

Вот это топ-форвад, а не то что некоторые.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Египтянин отличился в восьмой подряд гостевой игре ЛЧ.
Ранее подобное удавалось только Криштиану Роналду, ныне выступающему за «Манчестер Юнайтед».
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У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски
Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»
Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»