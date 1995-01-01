Месси был расстроен после матча с «Реалом». Его утешил Неймар

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси остался недоволен своей игрой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

Аргентинец выглядел расстроенным в раздевалке после матча, несмотря на радость команды. Его утешил Неймар.

Месси не забил пенальти в матче с «Реалом».

Ответная встреча команд пройдет 9 марта в Мадриде.

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