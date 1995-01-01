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    Месси был расстроен после матча с «Реалом». Его утешил Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси остался недоволен своей игрой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    Аргентинец выглядел расстроенным в раздевалке после матча, несмотря на радость команды. Его утешил Неймар.

    • Месси не забил пенальти в матче с «Реалом».
    • Ответная встреча команд пройдет 9 марта в Мадриде.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3947

      Snek 17 минут назад

      Кто активом был?

      0
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      Рейтинг: +4500

      FENIX-SL 49 минут назад

      хорошее название статьи

      2
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    • ...
      Рейтинг: +285

      Lipatoff 53 минуты назад

      Чмокнул да приобнял)) пусть 10ку отдаёт, 30ку топы не носят

      0
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      Рейтинг: +86

      RusUltras 56 минут назад

      Понимает, что не он первая скрипка. Впервые в жизни

      0
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      Рейтинг: +14036

      житель СПб 56 минут назад

      А вы все на Дзюбу наезжаете! А вот и в ПСЖ Неймар утешил расстроенного Месси...

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      Рейтинг: +1086

      стоп кран > житель СПб 4 минуты назад

      А чо Дзюба ? Наезжают на Дзюбу что он не вырос до уровня ПСЖ и утешений Месси, а остался на уровне Зенита и утешений Азмуна.
      Не растет Дзюба, и у него не растет.

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