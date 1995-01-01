Рэшфорд – о слухах о расколе в «МЮ»: «Пожалуйста, перестаньте»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на информацию о разногласиях внутри коллектива. Он дал понять, что все хорошо.

«Мы (обращаясь к журналисту Кристиану Фальку – прим. «Бомбардира») просто придумываем эту на ходу? Пожалуйста, перестаньте искать расколы», – написал игрок.

«МЮ» накануне вернулся в топ-4 АПЛ.

Рэшфорд – воспитанник клуба.

Кристиан Фальк – немецкий журналист-инсайдер.

Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

Де Хеа повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу сухих матчей в АПЛ

Роналду забивает 21 календарный год подряд