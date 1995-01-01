Рэшфорд – о слухах о расколе в «МЮ»: «Пожалуйста, перестаньте»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на информацию о разногласиях внутри коллектива. Он дал понять, что все хорошо.
«Мы (обращаясь к журналисту Кристиану Фальку – прим. «Бомбардира») просто придумываем эту на ходу? Пожалуйста, перестаньте искать расколы», – написал игрок.
- «МЮ» накануне вернулся в топ-4 АПЛ.
- Рэшфорд – воспитанник клуба.
- Кристиан Фальк – немецкий журналист-инсайдер.
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