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    Хави – о первых 100 днях в «Барсе»: «Мне показалось, что прошло 100 лет»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о первых 100 днях на своем посту.

    «Мне показалось, что прошло 100 лет. За это время произошло многое: непредвиденные ситуации, травмы, коронавирус, зимнее трансферное окно.

    Я думаю, что «Барса» идет по правильному пути. Мы идем уверенно, мы растем и не должны останавливаться», – сказал Хави.

    • «Барселона» идет на 4-м месте в Примере.
    • Завтра каталонцы примут «Наполи» в стыках Лиги Европы.

    Неймар – о Верратти: «Гений. Он лучший полузащитник наряду с Хави и Иньестой»

    Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

    У «Барселоны» при Хави 1 поражение в 10 матчах

    Источник: Mundo Deportivo

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