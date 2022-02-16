Хави – о первых 100 днях в «Барсе»: «Мне показалось, что прошло 100 лет»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о первых 100 днях на своем посту.

«Мне показалось, что прошло 100 лет. За это время произошло многое: непредвиденные ситуации, травмы, коронавирус, зимнее трансферное окно.

Я думаю, что «Барса» идет по правильному пути. Мы идем уверенно, мы растем и не должны останавливаться», – сказал Хави.

«Барселона» идет на 4-м месте в Примере.

Завтра каталонцы примут «Наполи» в стыках Лиги Европы.

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Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

У «Барселоны» при Хави 1 поражение в 10 матчах