Неймар и Мбаппе сделали по 20 ассистов в ЛЧ за последние 6 сезонов. Это лучший результат

Нападающий «ПСЖ» Неймар отдал голевую передачу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0)

Бразилец сделал 20 ассистов за последние шесть сезонов в Лиге чемпионов. Его одноклубник Килиан Мбаппе сделал столько же голевых передач. Это лучший показатель в турнире.

Бразилец не играл с 28 ноября из-за травмы.

Матч с «Реалом» он начал на скамейке запасных, но вышел на замену на 72-й минуте.

Неймар ассистировал Мбаппе пяткой.

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