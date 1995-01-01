Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Неймар и Мбаппе сделали по 20 ассистов в ЛЧ за последние 6 сезонов. Это лучший результат

    Нападающий «ПСЖ» Неймар отдал голевую передачу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0)

    Бразилец сделал 20 ассистов за последние шесть сезонов в Лиге чемпионов. Его одноклубник Килиан Мбаппе сделал столько же голевых передач. Это лучший показатель в турнире.

    • Бразилец не играл с 28 ноября из-за травмы.
    • Матч с «Реалом» он начал на скамейке запасных, но вышел на замену на 72-й минуте.
    • Неймар ассистировал Мбаппе пяткой.

    Неймар – о Верратти: «Гений. Он лучший полузащитник наряду с Хави и Иньестой»

    «Я вернулся». Неймар – после матча с «Реалом»

    Президент «ПСЖ»: «Неймар будет в запасе в матче с «Реалом», но ему уже гораздо лучше»

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru