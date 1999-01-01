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    «Ман Сити» забил 200 голов в Лиге чемпионов за 97 матчей. Это рекорд

    «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Английский клуб забил 200-й гол в Лиге чемпионов (без учета квалификации), став 14-м клубом, достигшим этой отметки.

    «Ман Сити» забил 200 голов в ЛЧ быстрее всех – на это потребовалось 97 матчей.

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    «Манчестер Сити» достиг отметки в 200 голов в Лиге чемпионов

    Источник: Opta

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