Левандовски, Нойер и Гнабри получили смертельные угрозы. Полиция ищет отправителя

Футболистам «Баварии» Роберту Левандовскому, Мануэлю Нойеру и Сержу Гнабри угрожают смертью, сообщает Please My News со ссылкой на Bild.

Сообщения с угрозами были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй Бундеслиги перенаправил их в правоохранительные органы.

Отношение к угрозам серьезное. Полиция ищет отправителя.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Сегодня немецкий клуб сыграет на выезде с «Зальцбургом» в 1/8 финала ЛЧ.

Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

«Бавария» готовит новые контракты для Нойера и Мюллера (Николо Скира)

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила в гостях «Унион» и сократила отрыв от «Баварии» до шести очков