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    Левандовски, Нойер и Гнабри получили смертельные угрозы. Полиция ищет отправителя

    Футболистам «Баварии» Роберту Левандовскому, Мануэлю Нойеру и Сержу Гнабри угрожают смертью, сообщает Please My News со ссылкой на Bild.

    Сообщения с угрозами были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй Бундеслиги перенаправил их в правоохранительные органы.

    Отношение к угрозам серьезное. Полиция ищет отправителя.

    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
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    Источник: Please My News

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