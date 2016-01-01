Левандовски, Нойер и Гнабри получили смертельные угрозы. Полиция ищет отправителя

Футболистам «Баварии» Роберту Левандовскому, Мануэлю Нойеру и Сержу Гнабри угрожают смертью, сообщает Please My News со ссылкой на Bild.
Сообщения с угрозами были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй Бундеслиги перенаправил их в правоохранительные органы.
Отношение к угрозам серьезное. Полиция ищет отправителя.
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